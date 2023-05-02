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Вопрос о выдаче России Софьи Сапеги будет рассмотрен Пресненским судом Москвы 24 мая

Представление ФСИН о передаче России Софьи Сапеги, которая в мае 2022 года приговорена в Белоруссии к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными, будет рассмотрено Пресненским судом Москвы 24 мая. Об этом сообщает ТАСС. "Представление первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ о передаче осужденной Сапеги назначено к рассмотрению на 12:00 мск 24 мая", — рассказали агентству в суде. 24 апреля стало известно, что материалы белорусского суда по приговору россиянке были переданы в Пресненский суд Москвы. Ранее Генпрокуратура Белоруссии заявляла, что удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче ее России для отбывания наказания. При этом в Кремле воздержались от комментариев по данной теме.

Вопрос о выдаче России Софьи Сапеги будет рассмотрен Пресненским судом Москвы 24 мая
© Газета.Ru
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