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Посольство России направило ноту в польский МИД из-за изъятия здания школы

Посольство России в Польше направило в МИД республики ноту протеста из-за изъятия здания школы при посольстве РФ в Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипломатической миссии.

Напомним, что в субботу, 29 апреля, в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны.

Реакцию на действия Польши пообещали в МИД России. Там завили, что «столь наглый» шаг не останется без жесткого ответа и последствий для польских властей, а также двусторонних отношений Польши в России.

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев называл захват здания противоправным действием, а также нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях. По его словам, уже 10 мая школа возобновит работу, однако в другом здании.

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