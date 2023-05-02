Посольство России в Польше направило в МИД республики ноту протеста из-за изъятия здания школы при посольстве РФ в Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипломатической миссии.

Напомним, что в субботу, 29 апреля, в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны.

Реакцию на действия Польши пообещали в МИД России. Там завили, что «столь наглый» шаг не останется без жесткого ответа и последствий для польских властей, а также двусторонних отношений Польши в России.