В России ответили на желание Польши получить репарации

За освобождение Польши погибли 600 тысяч советских граждан, и огромнейшие деньги были вложены СССР в восстановление страны, напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на желание Польши получить репарации от России.

Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил, что Польша хочет получить репарации от ФРГ, а уже после может перейти с этим вопросом к России.

По мнению парламентария, с подобными заявлениями выступают «подонки, которые искажают историю» и «безграмотные люди».

«Либо это дешевый популизм для того, чтобы заработать себе какие-то очки», — подытожил он.

В конце апреля Варшава внесла в Совет ЕС резолюцию о персональных компенсациях для семей и родственников жертв от ФРГ за ущерб во Второй мировой войне.

При этом ранее МИД Германии передал Польше дипломатическую ноту с отказом выплачивать репарации. Таким образом, правительство ФРГ считает вопрос закрытым и не собирается вести какие-либо дискуссии на этот счет.