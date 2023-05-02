$80.51-1.0588.37-1.83

Путин установил дату празднования Дня молодежи

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, по которому День молодежи будут отмечать в последнюю субботу июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин установил дату празднования Дня молодежи
© ТАСС

Согласно ранее действовавшему распоряжению от 24 июня 1993 года День молодежи ежегодно проводился 27 июня. Согласно изменениям, в 2023 году праздник будут отмечать 24 июня.

Напомним, что 25 января 2023 года глава государства встретился со студентами в новом корпусе МГУ. Одна из присутствовавших на встрече девушек попросила Путина перенести День молодежи на выходной день. По ее словам, праздник зачастую выпадает на будние дни, в которые студенты либо работают, либо учатся.

Глава государства поддержал инициативу. 8 апреля он поручил администрации президента обеспечить перенос праздничной даты.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий