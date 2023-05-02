Путин установил дату празднования Дня молодежи

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, по которому День молодежи будут отмечать в последнюю субботу июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно ранее действовавшему распоряжению от 24 июня 1993 года День молодежи ежегодно проводился 27 июня. Согласно изменениям, в 2023 году праздник будут отмечать 24 июня.

Напомним, что 25 января 2023 года глава государства встретился со студентами в новом корпусе МГУ. Одна из присутствовавших на встрече девушек попросила Путина перенести День молодежи на выходной день. По ее словам, праздник зачастую выпадает на будние дни, в которые студенты либо работают, либо учатся.