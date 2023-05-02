Аксенов заявил о неминуемой расплате за трагедию в Доме профсоюзов в Одессе

Лица, причастные к гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе, не смогут избежать наказания за совершенное преступление. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Во вторник, 2 мая, исполняется девять лет с пожара в Доме профсоюзов, жертвами которого стали 48 человек.