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Аксенов заявил о неминуемой расплате за трагедию в Доме профсоюзов в Одессе

Лица, причастные к гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе, не смогут избежать наказания за совершенное преступление. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Аксенов заявил о неминуемой расплате за трагедию в Доме профсоюзов в Одессе
© РИА Новости

Во вторник, 2 мая, исполняется девять лет с пожара в Доме профсоюзов, жертвами которого стали 48 человек.

Гибель мирных жителей в Одессе «ясно показало террористическую сущность киевского режима», продолжил глава российского региона. Он напомнил, что власти Украины возложили ответственность за случившееся на самих жертв трагедии в Доме профсоюзов.

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