Сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале заявил, что следует проверить спрос на выпускников по специальностям перед тем, как принимать поправки к закону «Об образовании».

Отмечается, что 27 апреля парламент Татарстана внес в Госдуму законопроект, согласно которому студенты-бюджетники будут обязаны после окончания обучения отработать три года по распределению.

В случае отказа от отработки, по мнению авторов инициативы, выпускники должны будут возместить расходы.

Клишас подчеркнул, что перед тем как принимать такой закон, необходимо в обязательном порядке провести анализ рынка, проверить спрос на специалистов в различных сферах.

В том случае, если будут получены данные о дефиците специалистов в той или иной отрасли, пояснил сенатор, нужно будет провести целевой набор.