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Клишас: до введения распределения студентов надо проверить спрос на специальности

Сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале заявил, что следует проверить спрос на выпускников по специальностям перед тем, как принимать поправки к закону «Об образовании».

Отмечается, что 27 апреля парламент Татарстана внес в Госдуму законопроект, согласно которому студенты-бюджетники будут обязаны после окончания обучения отработать три года по распределению.

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В случае отказа от отработки, по мнению авторов инициативы, выпускники должны будут возместить расходы.

Клишас подчеркнул, что перед тем как принимать такой закон, необходимо в обязательном порядке провести анализ рынка, проверить спрос на специалистов в различных сферах.

В том случае, если будут получены данные о дефиците специалистов в той или иной отрасли, пояснил сенатор, нужно будет провести целевой набор.

По его оценке, такая мера позволит ребятам из регионов поступить в лучшие вузы России с гарантией последующего трудоустройства по специальности.

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