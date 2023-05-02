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Сенатор Цеков указал на опасность для Путина лететь на БРИКС в ЮАР

Длительный перелет и напряженная обстановка в мире не позволяют гарантировать полную безопасность президента РФ Владимира Путина для личного присутствия на саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил член комитета по международным делам Совета Федерации РФ, сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

Сенатор Цеков указал на опасность для Путина лететь на БРИКС в ЮАР
© РИА Новости

«Я считаю, что столь длительный перелет и напряженная обстановка не позволяют в полной мере гарантировать безопасность нашего президента. Будет желание американцев и не американцев осуществить какой-то крайне неблагоприятный акт в отношении президента. Я высказываюсь как гражданин Российской Федерации. Я считаю, что в нынешней ситуации нашему президенту лучше быть в России. Если и ездить куда-то, то не на очень большие расстояния, в исключительно дружественные нам страны. ЮАР тоже дружественная страна, но очень далеко находится», — сказал Сергей Цеков.

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По мнению сенатора, даже если российский лидер лично посетит саммит БРИКС, то действие Римского статута в ЮАР ему не будет угрожать.

«Решение о посещении или о не посещении принимает, прежде всего, сам Владимир Владимирович. Он на основе всех тех данных, которые предоставляют различные ведомства, решает, как быть на самом деле. Если говорить обо мне, как гражданине РФ, который беспокоится за Россию, за нашего президента, я бы лично ему не рекомендовал ехать в ЮАР по многим причинам. Не в связи с тем, что Международный уголовный суд принял решение. Я уверен, что если бы Владимир Владимирович приехал в ЮАР, никакого ареста бы не последовало. ЮАР не допустили бы, прежде всего», — объяснил политик.

В августе в Южно-Африканской Республике пройдет саммит БРИКС. Ранее в администрации президента ЮАР заявили, что страна не будет покидать Международный уголовный суд, который ранее выдал ордер на арест российского лидера. Южноафриканское издание The Sunday Times, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что власти страны ведут переговоры с представителями России для выработки безопасного формата участия Владимира Путина. Принимающая сторона предлагает организовать участие в мероприятии ряда приглашенных лиц, включая Путина, по видеосвязи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ будет участвовать в саммите в формате ВКС.

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