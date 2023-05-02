Сенатор Цеков указал на опасность для Путина лететь на БРИКС в ЮАР

«Решение о посещении или о не посещении принимает, прежде всего, сам Владимир Владимирович. Он на основе всех тех данных, которые предоставляют различные ведомства, решает, как быть на самом деле. Если говорить обо мне, как гражданине РФ, который беспокоится за Россию, за нашего президента, я бы лично ему не рекомендовал ехать в ЮАР по многим причинам. Не в связи с тем, что Международный уголовный суд принял решение. Я уверен, что если бы Владимир Владимирович приехал в ЮАР, никакого ареста бы не последовало. ЮАР не допустили бы, прежде всего», — объяснил политик.