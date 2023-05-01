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Медведев: Илон Маск не справился с заданием по организации работы Twitter

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале раскритиковал политику Twitter. По его мнению, руководство соцсети уступило давлению США и Украины.

Медведев раскритиковал Маска
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Медведев отметил, что журналисты РИА «Новости» поинтересовались причинами блокировки свежей публикации политика в соцсети.

По оценке политика, это произошло потому, что Twitter не смог противостоять давлению со стороны Вашингтона и Киева.

«Илон явно не справился с этим заданием, увы», - констатировал Медведев.

Вместе с тем, пояснил зампред Совбеза, Россия не нуждается в услугах иностранной соцсети, защищающей интересы высших кругов Соединенных Штатов.

Twitter удалил пост Медведева за нарушения правил соцсети

Медведев уточнил, что главная задача Москвы заключается в том, чтобы разгромить всех противников, вернуть все принадлежащие России территории, навсегда защитить людей.

Ранее политик написал в соцсети на английском и польском языках, что не видит ни малейшего смысла в поддержании дипломатических отношений с Варшавой.

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