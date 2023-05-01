Медведев раскритиковал Маска

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале раскритиковал политику Twitter. По его мнению, руководство соцсети уступило давлению США и Украины.

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Медведев отметил, что журналисты РИА «Новости» поинтересовались причинами блокировки свежей публикации политика в соцсети.

По оценке политика, это произошло потому, что Twitter не смог противостоять давлению со стороны Вашингтона и Киева.

«Илон явно не справился с этим заданием, увы», - констатировал Медведев.

Вместе с тем, пояснил зампред Совбеза, Россия не нуждается в услугах иностранной соцсети, защищающей интересы высших кругов Соединенных Штатов.

Медведев уточнил, что главная задача Москвы заключается в том, чтобы разгромить всех противников, вернуть все принадлежащие России территории, навсегда защитить людей.