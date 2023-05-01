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В России заявили о разрушении сотрудничества с Финляндией

Посольство России в Хельсинки заявило, что двусторонние отношения с Финляндией практически разрушены на фоне вступления государства в НАТО. Об этом сообщают «Известия».

В России заявили о разрушении сотрудничества с Финляндией
© Unsplash.com

«На практике к моменту присоединения Хельсинки к альянсу база некогда тесного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между нашими странами уже была практически полностью разрушена усилиями финской стороны», — подчеркнули в дипломатической миссии.

В посольстве указали, что торгово-экономические отношения были сведены к минимуму еще в 2022 году, поскольку власти Финляндии максимально осложнили ведение дел с Россией, в том числе присоединившись к санкциям Европейского союза.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. На церемонии официального вступления страны в альянс присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он принял ратифицированные другими членами альянса протоколы о присоединении страны.

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