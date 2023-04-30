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В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Вячеслава Зайцева

Российский модельер Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев возвел отечественную моду в ранг высокого искусства. Об этом в разговоре с Госдумы по культуре Елена Драпеко.

В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Вячеслава Зайцева
© Lenta.ru

«Он возвел в ранг высокого искусства отечественную моду. До него этого не было. Да, существовали дома моды, какие-то показы, но такого шоу [не делали]», — заявила она. Депутат также выразила соболезнования в связи со смертью кутюрье.

Ранее 30 апреля стало известно, что тяжелобольной дизайнер скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве. Он был доставлен в медицинское учреждение с кровотечением в желудке.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.

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