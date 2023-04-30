Захарова заявила о праве России пойти на разрыв дипотношений с Польшей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», что Москва имеет право на разрыв дипломатических отношений с Польшей после инцидента со школой, но, в случае принятия такого решения, пострадают россияне.
«Всегда хочется действовать эмоционально, в порыве, и самое главное, мы имеем на это право», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос, указав, что Польша на протяжении десятилетий занимается провокациями.
По словам Захаровой, при принятии такого решения будут заблокированы многие аспекты работы и от него пострадают граждане РФ, которые живут и работают в Польше.
Ранее дипломат заявила, что российская сторона «очень» жестко ответит на захват школы при посольстве РФ в Польше.
До этого РИА Новости сообщало, что представители мэрии Варшавы вместе с сотрудниками полиции прибыли к зданию школы при посольстве России. Уточнялось, что оперативные ведомства стали ломать двери, когда поступил отказ открыть ее. Известно, что сломав калитку и проникнув в школу, польские власти цепью с замком заблокировали ворота школы.