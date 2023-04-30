Лихачев заявил о нагнетании Украиной ситуации вокруг ЗАЭС
Киев намеренно нагнетает ситуацию вокруг Запорожской АЭС перед активизацией военных действий. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
«Нагнетание обстановки с украинской стороны, оно продолжается», - сказал он.
По его словам, происходит давление на персонал. Кроме того, присутствует «предощущение возможной активизации военных действий» на запорожском направлении.
Россия не раз заявляла об обстрелах Киевом Запорожской АЭС . Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время второго визита на ЗАЭС заявил о недопустимости ударов по станции.
В Росатоме отмечали, что обсуждаемая с Гросси модель безопасности исключает любые обстрелы объекта. Киев выдвигает требование «демилитаризации» ЗАЭС, подразумевая вывод российской охраны.
Ранее немецкое издание Compact Online нашло улики, доказывающие, что Киев обстреливает Запорожскую АЭС. Это обломки ракет Himars с турецкой маркировкой и снаряды гаубицы 777.