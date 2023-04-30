Лихачев заявил о нагнетании Украиной ситуации вокруг ЗАЭС

Киев намеренно нагнетает ситуацию вокруг Запорожской АЭС перед активизацией военных действий. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Нагнетание обстановки с украинской стороны, оно продолжается», - сказал он.

По его словам, происходит давление на персонал. Кроме того, присутствует «предощущение возможной активизации военных действий» на запорожском направлении.

Россия не раз заявляла об обстрелах Киевом Запорожской АЭС . Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время второго визита на ЗАЭС заявил о недопустимости ударов по станции.

В Росатоме отмечали, что обсуждаемая с Гросси модель безопасности исключает любые обстрелы объекта. Киев выдвигает требование «демилитаризации» ЗАЭС, подразумевая вывод российской охраны.