Володин предложил западным странам «включать голову»

Антироссийские санкции США и Евросоюза прежде всего ударили по жителям европейских стран, рассказал в интервью Павлу Зарубину спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пишет РИА «Новости».

«Экономика [государств Евросоюза] начинает трещать, инфляция зашкаливает», - подчеркнул Володин.

Таким образом, уточнил политик, граждане европейских стран на себе испытывают все последствия санкционной политики Соединенных Штатов и ЕС. Он добавил, что за последние 14 месяцев в отставку были вынуждены уйти несколько правительств.

По оценке Володина, в США также сложилась тяжелая ситуация, кризис практически достиг апогея.