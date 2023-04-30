Володин предложил западным странам «включать голову»
Антироссийские санкции США и Евросоюза прежде всего ударили по жителям европейских стран, рассказал в интервью Павлу Зарубину спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пишет РИА «Новости».
«Экономика [государств Евросоюза] начинает трещать, инфляция зашкаливает», - подчеркнул Володин.
Таким образом, уточнил политик, граждане европейских стран на себе испытывают все последствия санкционной политики Соединенных Штатов и ЕС. Он добавил, что за последние 14 месяцев в отставку были вынуждены уйти несколько правительств.
По оценке Володина, в США также сложилась тяжелая ситуация, кризис практически достиг апогея.
На фоне международной и внутренней повестки официальным лицам следует «включать голову», понимать всю степень ответственности, думать об интересах граждан, констатировал спикер Госдумы.