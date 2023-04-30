Матвиенко: запад в агонии из-за санкций против России
Запад находится в агонии из-за санкций против России. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Они уже в такой агонии, потому что санкциями против России они загнали себя в такую тяжелую ситуацию. Объективно, вы посмотрите, что происходит в Европе…» - сказала Матвиенко.
По ее словам, повсюду митинги, протесты и с демократией в западном мире творится что-то неладное.
«Просто диву даешься, и они морального права не имеют кого-то учить» - сказала председатель Совфеда.
Она добавила, что Россия от своих принципов не отступит, и будет и дальше вести принципиальную политику. Запад же должен разобраться «с тем, что происходит у них».
Ранее Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции в области удобрений нанесли серьёзный ущерб развивающимся странам.