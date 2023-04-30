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Матвиенко: запад в агонии из-за санкций против России

Запад находится в агонии из-за санкций против России. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко: запад в агонии из-за санкций против России
© Пресс-служба СФ

«Они уже в такой агонии, потому что санкциями против России они загнали себя в такую тяжелую ситуацию. Объективно, вы посмотрите, что происходит в Европе…» - сказала Матвиенко.

По ее словам, повсюду митинги, протесты и с демократией в западном мире творится что-то неладное.

«Просто диву даешься, и они морального права не имеют кого-то учить» - сказала председатель Совфеда.

Она добавила, что Россия от своих принципов не отступит, и будет и дальше вести принципиальную политику. Запад же должен разобраться «с тем, что происходит у них».

Ранее Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции в области удобрений нанесли серьёзный ущерб развивающимся странам.

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