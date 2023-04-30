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Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что нет сомнений в победе России в спецоперации

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко уверена в победе России в специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Матвиенко заявила, что нет сомнений в победе России в спецоперации
© РИА Новости

«В меня вселяет уверенность прежде всего общение с людьми. Второе, я знаю, информированный человек, о тех возможностях, том потенциале, который есть у нашей страны», — уточнила российской сенатор.

По словам Матвиенко, лично у нее отсутствуют какие-либо сомнения, что российская сторона победит по итогам проведенной спецоперации на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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