В России анонсировали протест из-за захвата посольской школы в Варшаве

Во вторник, 2 мая, российское посольство заявит протест из-за захвата здания школы при диппредставительстве в Польше. Об этом России в Варшаве Сергей Андреев.

© Lenta.ru

«Мы его (протест — прим. «Ленты.ру») заявим, видимо, во вторник», — анонсировал дипломат.

Андреев напомнил, что государственные учреждения в Польше заработают только 2 мая.

«Сегодня его даже некуда передать», — уточнил он.

В субботу, 29 апреля, представители мэрии Варшавы ворвались на территорию школы при посольстве России вместе с правоохранителями. Сотрудники диппредставительства и школы отказались добровольно открыть им ворота, после чего польские власти стали выламывать двери.