Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что дипмиссия готова к любым решениям Москвы после захвата чиновниками варшавской мэрии здания российской школы. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что журналисты задали послу вопрос о возможности разрыва дипотношений между сторонами на фоне инцидента со школой.

Андреев подчеркнул, что решение о статусе отношений между Россией и Польшей может принять только Москва.

«Как решит наше руководство, так и будет», - пояснил дипломат.

Работа школы возобновится 10 мая в другом здании, после того, как из прежнего будет вывезено и размещено на новом месте разнообразное оборудование, уточнил посол.

Напомним, что школа при дипмиссии была открыта в 1945 году. В настоящее время в ней обучались свыше 100 детей российских дипломатов и бизнесменов.

В субботу, 29 апреля, польские чиновники, сопровождаемые стражами порядка, ворвались на территорию школы. Они провели в здании ревизию и потребовали от сотрудников учебного заведения покинуть его.

Российские официальные лица выразили протест против действий Варшавы. Они предупредили о жестких последствиях подобных акций.