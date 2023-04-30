МИД оценил работу Совбеза ООН под председательством России

В министерстве отметили, что во время председательства России мероприятия, которые были предусмотрены апрельским мандатно-докладным циклом Совета, были проведены в полном объеме. Среди ключевых мероприятий, организованных Москвой за это время, МИД назвал дебаты о рисках, которые порождает нарушение договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения, а также дебаты об эффективной многосторонности через защиту принципов Устава организации.