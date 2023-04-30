Клишас оценил слова Меркель о "невыполнимости" Минских соглашений

«Меркель сама постоянно возвращается к Минским соглашениям — неслучайно. В очередном интервью Минские соглашения называют «невыполнимыми» <…> только вот невыполнимыми они стали после того, как Германия, Франция и США отчетливо дали понять Украине, что от Киева никто и не потребует выполнения мирных соглашений, Киев должен вооружаться и готовиться к войне», — написал Клишас.