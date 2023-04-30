Клишас оценил слова Меркель о "невыполнимости" Минских соглашений
Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель неслучайно постоянно возвращается к теме Минских соглашений, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. В своем Telegram-канале он отметил, что она настаивает на невыполнимости договоренностей, но такими они не были изначально.
«Меркель сама постоянно возвращается к Минским соглашениям — неслучайно. В очередном интервью Минские соглашения называют «невыполнимыми» <…> только вот невыполнимыми они стали после того, как Германия, Франция и США отчетливо дали понять Украине, что от Киева никто и не потребует выполнения мирных соглашений, Киев должен вооружаться и готовиться к войне», — написал Клишас.
Как указал сенатор, Берлин, Вашингтон и Париж дали понять украинской стороне, что невыполнение договоренностей будет лишь усиливать давление на Россию. Он также добавил, что речь идет о продление санкции за «отсутствие прогресса» в выполнении Минских соглашений.