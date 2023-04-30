Политолог: Россия не знает, как ответить на варварство поляков

Российские власти не знают, как ответить польскому правительству на русофобские выпады. Об этом заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале после захвата в Польше школы при российском посольстве.

"Власти Польши радикализуют гибридную войну против России. После ареста счетов посольства России под молчаливые аплодисменты Европы, предавшей демократию, сегодня власти Польши ещё и варварски захватили школу при посольстве. Варвары, дикари", - написал Марков.

Политолог отметил, что Россия не может позволить себе "стать такими же дикарями" и ответить Польше ее же монетой, также как не может "отбомбить" страну. При этом не отвечать на действия польских властей тоже недопустимо.