Володин встретился с президентом Кубы Бермудесом

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, передает «Интерфакс» с места событий.

По его словам, задача российских парламентариев и их кубинских коллег — сделать все для законодательного обеспечения решений, принимаемых на уровне глав государств.

Володин прибыл на Кубу с официальным визитом. Самолет российской делегации встретил посол РФ в Республике Куба Виктор Коронелли, а также представители кубинских властей.

Согласно данным пресс-службы, в кубинской столице — Гаване состоится первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы.

В сообщении отмечается, что депутаты обсудят законодательное обеспечение в области экономики, энергетики, образования и туризма.