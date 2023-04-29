Медведев удивился реакции Twitter на его пост про Польшу

«Администрация „Твиттера“ ограничила показ моей последней записи в английском аккаунте из-за нарушений каких-то правил. При этом записи с призывом уничтожить Россию — это вроде как в рамках правил площадки. Поэтому почитайте это еще раз здесь. И как вам такое?» — написал Дмитрий Медведев в ответ на ограничения Twitter его поста.