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Медведев удивился реакции Twitter на его пост про Польшу

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев удивился реакции Twitter на его пост про Польшу. Редакция социальной сети ограничила показ записи Медведева и переопубликовала сообщение в российском аккаунте на нескольких языках, в том числе на польском.

Медведев удивился реакции Twitter на его пост про Польшу
© РИА Новости

«Администрация „Твиттера“ ограничила показ моей последней записи в английском аккаунте из-за нарушений каких-то правил. При этом записи с призывом уничтожить Россию — это вроде как в рамках правил площадки. Поэтому почитайте это еще раз здесь. И как вам такое?» — написал Дмитрий Медведев в ответ на ограничения Twitter его поста.

Он удивился, почему пост про Польшу не показывается, а призывы уничтожить Россию существуют в рамках правил.

Медведев выступил против продолжения дипотношений с Польшей

Ранее Дмитрий Медведев, комментируя захват польскими властями школы при Посольстве России в Варшаве, написал в Twitter, что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей.

«Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство не должно для нас существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а в Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс», — передает МК.

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