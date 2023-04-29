В ООН сочли провалившейся инициативу МАГАТЭ по Запорожской АЭС

В ООН сочли провалившейся идею МАГАТЭ о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

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«На протяжении недель команда генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша говорит дипломатам и другим, что они считают, что инициатива МАГАТЭ потерпела неудачу», — говорится в публикации.

По данным газеты, с февраля высокопоставленные чиновники ООН планировали взять на себя дипломатические усилия по этому вопросу. Два дипломата уточнили, что Гутерреш вел переговоры с представителями России и Украины для обсуждения новых идей.

Ранее стало известно об успешной смене экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, где два сотрудника агентства будут оценивать ситуацию с ядерной безопасностью на станции. Представители миссии работают на АЭС с сентября прошлого года.

Запорожская АЭС, самая крупная в Европе, находится под охраной российских военных с марта 2022 года. В МИД России подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию АЭС, а МАГАТЭ настаивает на создании зоны безопасности вокруг станции.