В Госдуме назвали пиаром слова Зеленского о возврате Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал пиаром слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности Вооруженных сил республики (ВСУ) вернуть Крым. На эту тему политик высказался в разговоре с РИА Новости.

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«Контрнаступление ВСУ, о котором столько много говорят в Киеве, похоже, уже перестало быть частью военной операции и превратилось в часть мифологизированного пиара», — сказал он.

Ивлев добавил, что, выступая с такими заявлениями, власти Украины пытаются запугать жителей Крыма. Одновременно с этим Киев проверяет готовность войск России. С этой целью, по мнению депутата, в регион запускают беспилотники.

Депутат добавил, что, помимо этого, украинские власти посылают сигнал США и странам НАТО, чтобы те продолжали снабжать страну оружием.

«Не выйдет. Наш ответ будет быстрым, жестким, военноубедительным. Дернутся ВСУ — получат по полной», — предупредил Ивлев.