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1 час назад

В Госдуме назвали пиаром слова Зеленского о возврате Крыма

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Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал пиаром слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности Вооруженных сил республики (ВСУ) вернуть Крым. На эту тему политик высказался в разговоре с РИА Новости.

В Госдуме назвали пиаром слова Зеленского о возврате Крыма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Контрнаступление ВСУ, о котором столько много говорят в Киеве, похоже, уже перестало быть частью военной операции и превратилось в часть мифологизированного пиара», — сказал он.

Ивлев добавил, что, выступая с такими заявлениями, власти Украины пытаются запугать жителей Крыма. Одновременно с этим Киев проверяет готовность войск России. С этой целью, по мнению депутата, в регион запускают беспилотники.

Депутат добавил, что, помимо этого, украинские власти посылают сигнал США и странам НАТО, чтобы те продолжали снабжать страну оружием.

«Не выйдет. Наш ответ будет быстрым, жестким, военноубедительным. Дернутся ВСУ — получат по полной», — предупредил Ивлев.

Ранее Зеленский в беседе с журналистами анонсировал наступление украинской армии на Крым. Политик полагает, что ВСУ смогут вернуть полуостров под контроль Киева.

Политика,Леонид Ивлев,Владимир Зеленский,НАТО,Госдума,Мнения,
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