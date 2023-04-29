Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в в Twitter, что в настоящее время не видит смысла в поддержании дипломатических отношений с Варшавой. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Медведев сделал свое заявление на английском и польском языках.

Зампред Совбеза подчеркнул, что нет смысла поддерживать дипломатические отношения с республикой на фоне текущей международной повестки.

Медведев уточнил, что это обусловлено русофобской политикой властей Польши, а также наличием на Украине большого количества польских наемников.