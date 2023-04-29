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МИД России отреагировал на захват школы при посольстве РФ в Варшаве

Чиновники варшавской мэрии и полицейские в субботу, 29 апреля, вторглись на территорию школы при российском посольстве в Варшаве с целью захвата здания, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

МИД России отреагировал на захват школы при посольстве РФ в Варшаве
© РИА Новости

Захарова подчеркнула, что Москва рассматривает эти «очередные враждебные действия польских властей» как нарушение Венской конвенции 1961 года и посягательство на дипломатическую недвижимость в республике.

Польша приступила к изъятию здания школы посольства России в Варшаве

Дипломат отметила, что действия Варшавы повлекут за собой жесткие последствия для властей Польши и интересов республики в России.

По ее словам, инициаторам подобных акций следует понимать, что их действия не останутся безнаказанными.

Ранее сообщалось, что Варшава потребовала от сотрудников школы покинуть здание к 19 часам мск.

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