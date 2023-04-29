МИД России отреагировал на захват школы при посольстве РФ в Варшаве

Чиновники варшавской мэрии и полицейские в субботу, 29 апреля, вторглись на территорию школы при российском посольстве в Варшаве с целью захвата здания, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что Москва рассматривает эти «очередные враждебные действия польских властей» как нарушение Венской конвенции 1961 года и посягательство на дипломатическую недвижимость в республике.

Дипломат отметила, что действия Варшавы повлекут за собой жесткие последствия для властей Польши и интересов республики в России.

По ее словам, инициаторам подобных акций следует понимать, что их действия не останутся безнаказанными.