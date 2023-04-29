В Госдуме обсудят поправки в закон о военном положении

В Госдуме предлагают внести поправки в действующий закон о военном положении в России, согласно которому нельзя проводить выборы на территориях, где действует соответствующий режим. Об этом газете «Ведомости» заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Депутат объяснил, что осенью планируется проведение выборов в регионах, которые вошли в состав России, однако там действует режим военного положения. При этом обсуждаемый закон имеет статус федерального конституционного. Крашенинников уточнил, что инициатива об изменениях в законе будет внесена в нижнюю палату парламента в ближайшее время.

Ранее президент Владимир Путин призвал сделать все, чтобы защитить выбор жителей новых регионов. Глава государства также отметил, что работа по интеграции новых регионов должна идти внимательно и системно. Он назвал новые субъекты страны историческими землями России, а их жителей — родными людьми для россиян.