Медведев ответил на заявление Зеленского о контрнаступлении ВСУ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на выступление украинского лидера Владимира Зеленского, посвященное возможному контрнаступлению ВСУ.

По оценке Медведева, президент Украины стремится показать своим западным партнерам и союзникам готовность к дальнейшему длительному противостоянию с Россией, к попыткам захватить Крым.

На фоне этого, подчеркнул зампред Совбеза, Зеленский по-прежнему требует поставки вооружений и военной техники.

Медведев отметил, что заявления главы Украины выглядят так, как если бы их озвучил страдающий от паранойи наркоман, в течение значительного периода принимающий психотропные вещества.

Вместе с тем, уточнил политик, даже бредовые слова Зеленского не следует недооценивать, так как они направлены на консолидацию украинской элиты, укрепление боевого духа ВСУ.