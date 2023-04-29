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Медведев ответил на заявление Зеленского о контрнаступлении ВСУ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на выступление украинского лидера Владимира Зеленского, посвященное возможному контрнаступлению ВСУ.

Медведев ответил на заявление Зеленского о контрнаступлении ВСУ
© ТАСС

По оценке Медведева, президент Украины стремится показать своим западным партнерам и союзникам готовность к дальнейшему длительному противостоянию с Россией, к попыткам захватить Крым.

На фоне этого, подчеркнул зампред Совбеза, Зеленский по-прежнему требует поставки вооружений и военной техники.

Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым

Медведев отметил, что заявления главы Украины выглядят так, как если бы их озвучил страдающий от паранойи наркоман, в течение значительного периода принимающий психотропные вещества.

Вместе с тем, уточнил политик, даже бредовые слова Зеленского не следует недооценивать, так как они направлены на консолидацию украинской элиты, укрепление боевого духа ВСУ.

По словам Медведева, Россия ответит на такие заявления массовым уничтожением живой силы и техники противника, подготовленной к наступлению. Кроме того, Москва будет стремиться к полному разгрому врага, полной демилитаризации Украины, наказанию ключевых официальных лиц.

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