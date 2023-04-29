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Лавров заявил о провалившихся попытках Запада изолировать Россию

Усилия США и их сателлитов изолировать Россию терпят полный провал, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в приветственном видеообращении к участникам Всемирной конференции по многополярности, передает ТАСС.

Лавров заявил о провалившихся попытках Запада изолировать Россию
© РИА Новости

"Усилия Вашингтона и его сателлитов повернуть вспять ход истории, заставить международное сообщество жить по придуманному "порядку, основанному на правилах", терпят фиаско", - сказал Лавров.

Он отметил, что линия западных стран на изоляцию России провалилась. Кроме того, государства, в которых проживает около 85% населения, не поддерживают продвигаемую США и их союзниками позицию. В начале этого года сенатор Алексей Пушков также заявлял, что Запад не смог изолировать Россию от остального мира.

Ранее издание Deutschlandfunk писало, что санкции Запада не смогли подорвать экономику России.

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