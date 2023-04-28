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39 минут назад

Пушков оценил вероятность начала санкционной войны Запада против Китая

Lenta.ru

Член Совета Федерации России Алексей Пушков оценил вероятность начала санкционной войны США против Китая в своем Telegram-канале.

Пушков оценил вероятность начала санкционной войны Запада против Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, сенатор прокомментировал слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что 80 процентов критически важных полезных ископаемых перерабатываются Китаем. Как отметил Пушков, Соединенные Штаты полностью зависят от ввоза 14 редкоземельных минералов, 80 процентов из которых поставляет именно Пекин.

По мнению политика, из-за прекращения поставок полезных ископаемых остановится автомобильная промышленность, а также производство электромобилей.

«На Западе 20 раз подумают, прежде чем начинать санкционную войну против Китая. Редкоземельные ценности могут оказаться для Запада куда важнее его официальных ценностей», — отметил он.

Ранее Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не ставит целью отделиться от Китая в рамках промышленной стратегии. По его словам, США сосредоточены на том, чтобы никакие события, от глобальной пандемии до войны, не смогли лишить необходимого крупнейшую экономику мира.

Политика,Джейк Салливан,Алексей Пушков,Совет Федерации,
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