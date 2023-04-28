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Российский дипломат прокомментировал сообщения о незаконной депортации детей

Дипломат постпредства России при ООН Роман Кашаев заявил, что обвинения в незаконной депортации детей с Украины является ложью. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский дипломат отреагировал на сообщения о незаконной депортации детей
© РИА Новости

Напомним, что на неформальном заседании Совета Безопасности ООН о проблеме похищения и депортации детей во время вооруженных конфликтов представители стран Запада обвинили Россию в незаконной депортации детей из Украины. По словам Кашаева, эти обвинения являются ложью, а дети «были эвакуированы из зоны боевых действий, спровоцированных Киевом».

«Подавляющее большинство этих детей прибыли вместе с родителями или другими родственниками», – заявил он.

Дипломат также добавил, что с начала СВО в Россию въехало более пяти миллионов жителей Украины и республик Донбасса. Из них более 730 тысяч, по словам Кашаева, составили дети. «Только две тысячи из них – это воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, которые прибыли вместе с руководителями и воспитателями этих учреждений. Из них только 358 детей были устроены в семьи», – сказал он. Кашаев также уточнил, что это было не усыновление, а временная попечительство российских граждан.

«Такая форма опеки была выбрана специально с учетом потенциального воссоединения детей с их кровными родственниками, если такие обнаружатся», – подчеркнул дипломат.

«Российская сторона не препятствует поддержанию контактов и общению детей с родственниками и близкими вне зависимости от их места проживания», – добавил Кашаев.

По его словам, 16 детей из 9 семей уже воссоединились со своими родственниками.

Ранее дипломат Кашаев также заявил, что Международный уголовный суд больше «не существует» для России и «пропал с карты судебных органов».

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