Российский дипломат отреагировал на сообщения о незаконной депортации детей

Напомним, что на неформальном заседании Совета Безопасности ООН о проблеме похищения и депортации детей во время вооруженных конфликтов представители стран Запада обвинили Россию в незаконной депортации детей из Украины. По словам Кашаева, эти обвинения являются ложью, а дети «были эвакуированы из зоны боевых действий, спровоцированных Киевом».

Дипломат также добавил, что с начала СВО в Россию въехало более пяти миллионов жителей Украины и республик Донбасса. Из них более 730 тысяч, по словам Кашаева, составили дети. «Только две тысячи из них – это воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, которые прибыли вместе с руководителями и воспитателями этих учреждений. Из них только 358 детей были устроены в семьи», – сказал он. Кашаев также уточнил, что это было не усыновление, а временная попечительство российских граждан.