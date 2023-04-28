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Володин отправился с официальным визитом на Кубу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отправился на Кубу с официальным визитом, который запланирован на 29 апреля, передает корреспондент ТАСС.

Володин отправился с официальным визитом на Кубу
© РИА Новости

Спецборт со спикером Госдумы и делегацией палаты вылетел вечером в пятницу из аэропорта Внуково-2.

Как сообщили в пресс-службе палаты, в Гаване пройдет первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти (однопалатным парламентом) Республики Куба.

"Депутаты обсудят вопросы законодательного обеспечения в таких сферах как экономика, энергетика, образование, сельское хозяйство и туризм", - сказали в пресс-службе.

В состав российской делегации вошли главы профильных комитетов Госдумы и представители ряда министерств. В ходе визита также запланированы двусторонние встречи с руководством Кубы.

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