Володин отправился с официальным визитом на Кубу
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отправился на Кубу с официальным визитом, который запланирован на 29 апреля, передает корреспондент ТАСС.
Спецборт со спикером Госдумы и делегацией палаты вылетел вечером в пятницу из аэропорта Внуково-2.
Как сообщили в пресс-службе палаты, в Гаване пройдет первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти (однопалатным парламентом) Республики Куба.
"Депутаты обсудят вопросы законодательного обеспечения в таких сферах как экономика, энергетика, образование, сельское хозяйство и туризм", - сказали в пресс-службе.
В состав российской делегации вошли главы профильных комитетов Госдумы и представители ряда министерств. В ходе визита также запланированы двусторонние встречи с руководством Кубы.