Володин прибыл на Кубу с официальным визитом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в субботу прибыл на Кубу с официальным визитом, передает корреспондент ТАСС.

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Самолет российской делегации приземлился в аэропорту Гаваны, где ее встретил посол России в Республике Куба Виктор Коронелли, а также представители кубинского парламента и центрального комитета Коммунистической партии Кубы.

В состав делегации входят депутаты, в том числе первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, главы нескольких комитетов, в частности по международным делам Леонид Слуцкий, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Кроме этого, в нее вошли представители министерств: замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач, замминистра финансов Алексей Лавров и другие.