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55 минут назад

Володин прибыл на Кубу с официальным визитом

ТАССиещё 5

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в субботу прибыл на Кубу с официальным визитом, передает корреспондент ТАСС.

Володин прибыл на Кубу с официальным визитом
Фото: ТАССТАСС

Самолет российской делегации приземлился в аэропорту Гаваны, где ее встретил посол России в Республике Куба Виктор Коронелли, а также представители кубинского парламента и центрального комитета Коммунистической партии Кубы.

В состав делегации входят депутаты, в том числе первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, главы нескольких комитетов, в частности по международным делам Леонид Слуцкий, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Кроме этого, в нее вошли представители министерств: замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач, замминистра финансов Алексей Лавров и другие.

В программе визита: первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти (однопалатным парламентом) Республики Куба. Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения в таких сферах, как финансы и инвестиции, энергетика, образование, сельское хозяйство и туризм. Также запланированы двусторонние встречи с руководством Кубы.

Политика,Виктор Коронелли,Дмитрий Вольвач,Василий Пискарев,Иван Мельников,Алексей Лавров,Дмитрий Афанасьев,Андрей Климов,Вячеслав Володин,Совет Федерации,Госдума,
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