Дипломат Кашаев: МУС для России не существует

Дипломат постоянного представительства Российской Федерации Роман Кашаев заявил, что Международный уголовный суд пропал с карты международных судебных органов, он окончательно превратился в инструмент западных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, МУС для российской стороны «пропал с карты международных судебных органов». Дипломат считает, что Международный уголовный суд превратился «послушный инструмент западных стран». Кошаев напомнил, что МУС не обладает юрисдикцией в отношении России и ее граждан, и для нас этого органа не существует.