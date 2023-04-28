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Дипломат Кашаев: МУС для России не существует, он пропал с карты судебных органов

Дипломат постоянного представительства Российской Федерации Роман Кашаев заявил, что Международный уголовный суд пропал с карты международных судебных органов, он окончательно превратился в инструмент западных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат Кашаев: МУС для России не существует
© Газета.Ru

По его словам, МУС для российской стороны «пропал с карты международных судебных органов». Дипломат считает, что Международный уголовный суд превратился «послушный инструмент западных стран». Кошаев напомнил, что МУС не обладает юрисдикцией в отношении России и ее граждан, и для нас этого органа не существует.

«Пока так называемое международное уголовное судилище обслуживает антироссийский заказ про псевдопохищения украинских детей, в США открытым текстом говорят о собственных преступлениях в отношении несовершеннолетних. 85 тысяч детей мигрантов на территории США пропали без вести. 356 тысяч несовершеннолетних мигрантов пересекли южную границу, и многие из них даже по данным американских властей сразу стали жертвами всевозможного насилия и преступлений», — рассказал дипломат.

Ранее член конституционного комитета Совета федерации России Александр Башкин заявил, что в стране следует запретить деятельность Международного уголовного суда (МУС), а также других организаций, которые собираются нанести ущерб государству.

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