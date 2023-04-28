Путин дал ряд поручений Володину и Матвиенко

Президент России Владимир Путин после разговора с Советом законодателей провел отдельную встречу с руководителем Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвеенко, в ходе которой глава государства дал еще ряд поручений. Об этом сообщила Матвиенко, передает РИА Новости.

«Президент детализировал еще целый ряд поручений после своего выступления. Он высоко ценит роль парламента и наших демократических институтов», — сказала она.

По словам политика, российский лидер попросил ее и Володина передать главам парламентов регионов дополнительные поручения.

«Так что мы будем работать», — указала она.

Как рассказала Матвиенко, эти поручения касаются «текущей ситуации и не только».

«По экономике, по самым разным направлениям. И обсудили так более глобально вопросы», — добавила она.