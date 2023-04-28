$80.51-1.0588.37-1.83

Путин дал ряд поручений Володину и Матвиенко

Президент России Владимир Путин после разговора с Советом законодателей провел отдельную встречу с руководителем Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвеенко, в ходе которой глава государства дал еще ряд поручений. Об этом сообщила Матвиенко, передает РИА Новости.

Путин дал ряд поручений Володину и Матвиенко
© РИА Новости

«Президент детализировал еще целый ряд поручений после своего выступления. Он высоко ценит роль парламента и наших демократических институтов», — сказала она.

По словам политика, российский лидер попросил ее и Володина передать главам парламентов регионов дополнительные поручения.

«Так что мы будем работать», — указала она.

Как рассказала Матвиенко, эти поручения касаются «текущей ситуации и не только».

«По экономике, по самым разным направлениям. И обсудили так более глобально вопросы», — добавила она.

28 апреля Путин провел встречу с Советом законодателей, во время которой он заявил, что темпы работы по его поручениям, данным в послании Федеральному собранию, необходимо сохранять.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий