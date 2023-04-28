Полянский отреагировал на критику представителя США при ООН
США уже давно пора понять, что привычная система миропорядка изменилась, а страны Запада не обладают исключительными правами на трактовку международного законодательства. Так на слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд с критикой в адрес Москвы России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.
«Это можно рассматривать как воплощение иронии и лицемерия только в том случае, если вы хотите править миром как своим задним двором и заставить его подчиняться вашим самопровозглашенным "правилам, основанным на международном порядке". Очевидно, что эти дни прошли. Так что отложите свою снисходительную исключительность и привыкайте к новому миру», — обвинил представителя США Полянский.
Ранее Томас-Гринфилд выступление главы МИД России является «воплощением иронии и лицемерия», в то время как Москва якобы нарушает международное право и Устав ООН.