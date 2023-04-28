Полянский отреагировал на критику представителя США при ООН

«Это можно рассматривать как воплощение иронии и лицемерия только в том случае, если вы хотите править миром как своим задним двором и заставить его подчиняться вашим самопровозглашенным "правилам, основанным на международном порядке". Очевидно, что эти дни прошли. Так что отложите свою снисходительную исключительность и привыкайте к новому миру», — обвинил представителя США Полянский.