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Полянский отреагировал на критику представителя США при ООН

США уже давно пора понять, что привычная система миропорядка изменилась, а страны Запада не обладают исключительными правами на трактовку международного законодательства. Так на слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд с критикой в адрес Москвы России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

Полянский отреагировал на критику представителя США при ООН
© globallookpress.com

«Это можно рассматривать как воплощение иронии и лицемерия только в том случае, если вы хотите править миром как своим задним двором и заставить его подчиняться вашим самопровозглашенным "правилам, основанным на международном порядке". Очевидно, что эти дни прошли. Так что отложите свою снисходительную исключительность и привыкайте к новому миру», — обвинил представителя США Полянский.

Ранее Томас-Гринфилд выступление главы МИД России является «воплощением иронии и лицемерия», в то время как Москва якобы нарушает международное право и Устав ООН.

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