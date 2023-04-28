Путин опроверг изоляцию России от мира

Россия не находится в изоляции от мира и продолжает выстраивать сотрудничество с дружественными странами. Об этом на встрече с Советом законодателей заявил президент страны Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

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По словам главы государства, в США и Европе есть много людей, которые «думают с нами одинаково». Однако, подчеркнул президент, элиты в этих странах не разделяют их мнения — такая политика может и не быть направлена на интересы собственных граждан.

«И им это еще аукнется», — заявил Путин.



«На самоизоляцию Россия уходить не собирается. Наоборот, будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами и в Евразии, и в Африке, Латинской Америке», — заключил российский президент.