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36 минут назад

Путин назвал Россию страной-цивилизацией, одним из мировых центров

ТАССиещё 2

Россия является страной-цивилизацией, одним из суверенных центров многополярного мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на встрече с Советом законодателей.

Путин назвал Россию страной-цивилизацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства указал на то, что первые российские парламентарии "горячо и искренно отстаивали интересы людей, <...> считали своим высшим долгом и призванием жить и трудиться ради отчизны".

"Такие патриотические идеалы важны во все времена, тем более для нас, для России - страны-цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного многополярного мира", - сказал президент.

Политика,Владимир Путин,
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