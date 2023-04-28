Путин назвал Россию страной-цивилизацией

Россия является страной-цивилизацией, одним из суверенных центров многополярного мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на встрече с Советом законодателей.
Глава государства указал на то, что первые российские парламентарии "горячо и искренно отстаивали интересы людей, <...> считали своим высшим долгом и призванием жить и трудиться ради отчизны".
"Такие патриотические идеалы важны во все времена, тем более для нас, для России - страны-цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного многополярного мира", - сказал президент.