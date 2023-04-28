Путин заявил о главенстве «наказов людей» для парламента

Российский парламент в первую очередь должен обращать внимание на «наказы людей» и укрепление страны. Об этом на заседании Совета законодателей заявил президент России Владимир Путин , его цитирует ТАСС.

Глава государства заявил, что для парламентариев в приоритете должны быть «насущные острые вопросы» и «проблемы, волнующие наших граждан». Помимо этого, народные избранники должны решать задачи развития национальной экономики и укрепления безопасности страны.

«Главное здесь — доверие людей, их мнения, их предложения и их наказы в самом широком смысле этого слова», — заключил российский президент.

В марте Путин заявил, что Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления своего суверенитета. Глава государства подчеркнул, что масштабные изменения, происходящие в России, направлены на усиление ее независимости, а также на создание условий для ее уверенного развития в будущем.