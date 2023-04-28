В России вводят пожизненное лишение свободы за госизмену

Поправки в Уголовный кодекс вводят пожизненное лишение свободы по статье 275 «Государственная измена» (ранее максимальный срок заключения составлял 20 лет) и увеличивают максимальный срок до 20 лет по статье 205 «Террористический акт» (ранее максимальный срок составлял 15 лет). При этом за международный терроризм возможный срок наказания составит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

Помимо этого, поправки увеличивают срок лишения свободы до 7 лет за вербовку или вовлечение в террористическую группировку. Минимальный срок за пособничество теперь составит 12 лет (ранее он составлял 10 лет). Также поправки коснутся статьи 281 «Диверсия» – если преступление подразумевало повреждение транспортной инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения граждан, а также нанесение вреда здоровью людей в целях саботажа обороноспособности и экономической безопасности страны, преступнику может грозить до 20 лет лишения свободы (ранее за подобные преступления грозило до 15 лет лишения свободы).