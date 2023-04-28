Захарова отреагировала на решение Молдавии о запрете георгиевской ленточки

Запрет на ношение георгиевской ленточки является чудовищным решением правительства Молдавии, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это чудовищное решение, чудовищное. У них еще хватает совести все это вываливать в публичное пространство в виде какого-то обоснования", - сказала она в эфире ПервПервого канала.

Захарова убеждена, что георгиевскую ленточку нельзя "отделить, вычленить, вырвать от истории Победы и Великой Отечественной войны, и Второй мировой войны".

Решение о запрете георгиевской ленточки в Молдавии было утверждено в начале прошлого года депутатами правящей в республике проевропейской Партии действия и солидарности, а затем и президентом Майей Санду. За ношение, демонстрацию и распространение этого символа предусмотрены штрафы от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от $250 до $500) для физических лиц.