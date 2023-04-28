Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию армии и за действия, угрожающие национальной безопасности. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

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Согласно подписанному сегодня главой государства закону «О гражданстве Российской Федерации», ряд иностранцем сможет проще получить российское гражданство, но при этом оно может быть прекращено за создание угрозы национальной безопасности.

Также лишены приобретенного российского гражданства могут быть и те, кто совершил тяжкие преступления против государства, в том числе террористической направленности.

Кроме того, согласно закону, приобретенного гражданства теперь могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, а также за организацию вооруженного мятежа.