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1 час назад

Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию армии и за действия, угрожающие национальной безопасности. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России
Фото: ТАССТАСС

Согласно подписанному сегодня главой государства закону «О гражданстве Российской Федерации», ряд иностранцем сможет проще получить российское гражданство, но при этом оно может быть прекращено за создание угрозы национальной безопасности.

Также лишены приобретенного российского гражданства могут быть и те, кто совершил тяжкие преступления против государства, в том числе террористической направленности.

Кроме того, согласно закону, приобретенного гражданства теперь могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, а также за организацию вооруженного мятежа.

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Ранее в ходе своего выступления в Совете Федерации министр внутренних дел России Владимир Колокольцев напомнил, что россияне, получившие гражданство по рождению, не могут быть его лишены, возможен только добровольный отказ.

Политика,Владимир Колокольцев,Владимир Путин,Совет Федерации,Госдума,
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