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Посла РФ вызовут в МИД Молдавии

Посла России Олега Васнецова вызовут в министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдавии (МИДЕИ) после заявлений официальных лиц России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Молдавии.

Посла России вызовут в МИД Молдавии
© РИА Новости

Там заявили, что МИДЕИ не будет комментировать «абсолютно неприемлемый язык заявлений», которые сделали сегодня «некоторые российские официальные лица».

«Но мы хотели бы отметить, что посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов будет вызван в министерство для получения объяснений по поводу заявлений, касающихся нашей страны», — подчеркнули там.

Напомним, что ранее молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что власти Молдавии не разрешат посетить республику президенту России Владимиру Путину. Комментируя эти слова, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти Молдавии «продали ее Румынии», а Москва не видит больше смысла разговаривать с Кишиневом.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Молдавии уничтожило свой язык и теперь занимается урезанием собственного суверенитета.

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