Посла России вызовут в МИД Молдавии

Посла России Олега Васнецова вызовут в министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдавии (МИДЕИ) после заявлений официальных лиц России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Молдавии.

Там заявили, что МИДЕИ не будет комментировать «абсолютно неприемлемый язык заявлений», которые сделали сегодня «некоторые российские официальные лица».

«Но мы хотели бы отметить, что посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов будет вызван в министерство для получения объяснений по поводу заявлений, касающихся нашей страны», — подчеркнули там.

Напомним, что ранее молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что власти Молдавии не разрешат посетить республику президенту России Владимиру Путину. Комментируя эти слова, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти Молдавии «продали ее Румынии», а Москва не видит больше смысла разговаривать с Кишиневом.