Молдавские власти не позволят президенту России Владимиру Путину въехать в страну, заявил премьер-министр республики Дорин Речан. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 28 апреля, оценил эту меру как взятый страной курс на русофобию, которая отождествляется со стремлением к евроинтеграции.

По его словам, Молдавия старается стать недружественной по отношению к России, в связи с чем «можно сожалеть».

— Очевидно, что нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону русофобии и отождествляет свое стремление к евроинтерграции с процветанием русофобии. Они считают, что это атрибут евроинтеграции. Это не совсем коррелируется с настроением в обществе Молдавии, — приводит слова Пескова издание «Известия».

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Молдавия поглощается Румынией. По его мнению, страна сознательно совершает действия, которые способствуют утрате суверенитета.