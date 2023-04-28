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38 минут назад

«Дрейфует в сторону русофобии»: Песков оценил запрет Молдавии на въезд Путина в страну

Вечерняя Москваиещё 7

Молдавские власти не позволят президенту России Владимиру Путину въехать в страну, заявил премьер-министр республики Дорин Речан. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 28 апреля, оценил эту меру как взятый страной курс на русофобию, которая отождествляется со стремлением к евроинтеграции.

По его словам, Молдавия старается стать недружественной по отношению к России, в связи с чем «можно сожалеть».

— Очевидно, что нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону русофобии и отождествляет свое стремление к евроинтерграции с процветанием русофобии. Они считают, что это атрибут евроинтеграции. Это не совсем коррелируется с настроением в обществе Молдавии, — приводит слова Пескова издание «Известия».

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Молдавия поглощается Румынией. По его мнению, страна сознательно совершает действия, которые способствуют утрате суверенитета.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение Кишинева о запрете въезда Путину, заявил, что «туда сейчас никто и не собирается». По его словам, как таковой Молдавии уже нет, поскольку местные представители власти «продали ее Румынии, став предателями своей Родины».

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