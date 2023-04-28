Зюганов рассказал о планах КПРФ на выборы президента в 2024 году

КПРФ выдвинет своего кандидата на выборах президента в 2024 году. Об этих планах партии заявил глава политической силы Геннадий Зюганов, его слова приводит РИА Новости.

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Зюганов отметил, что политсила не будет поддерживать кандидата от правящей партии и намерена предложить новый курс.

«Что поддерживать.. Наша задача максимально дружно отработать. Мы к выборам всерьез относимся. Нужна команда, нужен новый курс, нужна политическая воля», — цитирует агентство слова Зюганова.

По словам политика, предвыборный съезд партии запланирован КПРФ на конец года — с 18 по 22 декабря.