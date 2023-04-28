$81.56-0.0790.20+0.06

Зюганов рассказал о планах КПРФ на выборы президента в 2024 году

КПРФ выдвинет своего кандидата на выборах президента в 2024 году. Об этих планах партии заявил глава политической силы Геннадий Зюганов, его слова приводит РИА Новости.

Зюганов рассказал о планах КПРФ на выборы президента в 2024 году
© Lenta.ru

Зюганов отметил, что политсила не будет поддерживать кандидата от правящей партии и намерена предложить новый курс.

«Что поддерживать.. Наша задача максимально дружно отработать. Мы к выборам всерьез относимся. Нужна команда, нужен новый курс, нужна политическая воля», — цитирует агентство слова Зюганова.

По словам политика, предвыборный съезд партии запланирован КПРФ на конец года — с 18 по 22 декабря.

В конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл планы президента России Владимира Путина на участие в президентских выборах, которые запланированы на 2024 год. По словам Пескова, на данный момент Путин не делал никаких заявлений по участию в президентских выборах, так как говорить об этом преждевременно.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий