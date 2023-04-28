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КПРФ выдвинет кандидата на выборы президента России

Партия КПРФ проведет предвыборный съезд в период с 18 по 22 декабря. Об этом заявил глава политического объединения Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости.

Зюганов рассказал о планах КПРФ на выборы президента
© ТАСС

Как отметил лидер коммунистов, КПРФ будет выдвигать своего кандидата на президентские выборы 2024 года. Говоря о возможности своего участия, Зюганов отметил, что выдвигать кандидатуру председателя партии «закономерно», однако в КПРФ есть целая плеяда «сильных людей».

В Кремле ответили на вопрос о выборах 2024 года

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующие выборы главы государства состоятся, подготовка к ним будет проведена, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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