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Аналитик оценил вероятность давления на Россию через Китай

США и их западные союзники побоятся надавить на Россию через Китай или Индию, так как попытки ограничить взаимоотношения приведут к полномасштабному конфликту, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. В беседе с «ПолитЭкспертом» он пояснил, что санкции станут ударом для КНР и Индии, так как Россия является главным поставщиком энергоресурсов.

Аналитик оценил вероятность давления на Россию через Китай
© globallookpress.com

Готовы ли наши западные партнеры к полномасштабному конфликту с Индией и Китаем? Потому что подобного рода ограничения — это удар по их экономике, по тому, как Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов. А если не Россия, то кто? — отметил аналитик.

По его словам, в отсутствие альтернативы США не решатся принудить Китай и Индию отказаться от российских энергоресурсов. Эксперт уточнил, что Пекин не оставит такие действия без внимания и отреагирует на них ответными санкциями. Аналитик отметил, что в таком случае страны «будут бить друг друга до посинения». По мнению Фролова, новый пакет ограничений в первую очередь будет направлен против российской атомной отрасли.

В Китае ранее заявили, что стремление Запада уничтожить экономику России с помощью полного запрета на экспорт в Россию приведет к краху. Отмечается, что западные страны «зашли в тупик» введенными санкциями в отношении Москвы, поэтому рассматриваются более радикальные методы.

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