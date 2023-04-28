Путин поправил Савельева после его реакции на идею модернизации отрасли БПЛА
Президенты Владимиру Путину не понравилось, как министр транспорта Виталий Савельев отреагировал на предложение модернизировать режимы и правила полетов беспилотников. Об этом пишет Рен ТВ.
Ранее Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева подготовить предложения по подчиненности отрасли беспилотных летательных аппаратов Росавиации или представить идеи по созданию спецоргана.
По его словам, работу по БПЛА нужно изменить коренным образом, а не просто улучшить. Он призвал избавиться от бюрократии и отметил необходимость перехода на цифровизацию организации воздушного движения. В свою очередь, Савельев отметил, что это интересное предложение и он обязательно встретится с руководством Росавиации.
«Тему надо раскрывать, если у коллег есть более интересные решения, то мы обязательно их применим. Для меня это хороший вариант», - сказал министр.
Однако Путин поправил Савельева, заметив, что данная идея – это на сегодняшний день единственно верное решение.
«Виталий Геннадьевич, думаю, что это не более интересное предложение, а единственно возможное. Потому что, если Росавиация будет работать в том же режиме, как сегодня с самолетами рейсовыми, то никакого развития беспилотной авиации в России не будет», - подчеркнул глава государства.