Путин поправил Савельева после его реакции на идею модернизации отрасли БПЛА

Президенты Владимиру Путину не понравилось, как министр транспорта Виталий Савельев отреагировал на предложение модернизировать режимы и правила полетов беспилотников. Об этом пишет Рен ТВ.

По его словам, работу по БПЛА нужно изменить коренным образом, а не просто улучшить. Он призвал избавиться от бюрократии и отметил необходимость перехода на цифровизацию организации воздушного движения. В свою очередь, Савельев отметил, что это интересное предложение и он обязательно встретится с руководством Росавиации.