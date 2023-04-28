Захарова заявила о планах ЕС ввести в Молдавии внешнее управление

Европейский союз заявил о планах направить в Молдавию «партнерскую миссию», однако она разворачивается по смыслу политики объединения в области безопасности и обороны и будет направлена на введение в стране де-факто внешнего управления. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте ведомства.

По ее словам, история посреднических усилий ЕС хорошо известна на примере отношений Белграда и Приштины и попытки создать Сообщество сербских муниципалитетов в Косово, которая не реализуется косовскими властями.

«Да и «гражданская» миссия Евросоюза в Армении, развернутая по геополитическим мотивам в феврале с. г., не способствовала нормализации отношений в Закавказье. Так что похвастаться Евросоюзу пока нечем», — отметила дипломат.

При этом Захарова объяснила, что «партнерский» характер миссии не должен вводить в заблуждение, поскольку она разворачивается по смыслу Общей политики безопасности и обороны ЕС.

«Вывеска не должна создавать иллюзий относительно того, чем там будут заниматься представители ЕС, осуществляя де-факто внешнее управление Молдавией», — подчеркнула официальный представитель МИД России, спрогнозировав в этой связи, что присутствие ЕС в Молдавии не будет способствовать стабилизации ситуации в стране и регионе.