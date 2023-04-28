Путин приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ
Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, лица, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда», теперь приравнены к ветеранам ВОВ и имеют аналогичные права и льготы. В частности, это повышение пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, обеспечение жильем в случае необходимости, а также право на ежемесячные выплаты и другие.
Новые нормы также предусматривают для жителей осажденного Сталинграда одновременное получение двух пенсий, освобождение от уплаты консульских и курортных сборов, бесплатное получение ряда социальных услуг, а также компенсацию половины стоимости коммунальных услуг.
Напомним, что знак «Житель осажденного Сталинграда» выдавался гражданам, которые находились на территории города во время Сталинградской битвы — с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года.